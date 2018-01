Allardyce bevestigt: ‘Op dit moment is er geen plek meer voor Klaassen’

Na zes maanden in dienst van Everton mag Davy Klaassen al weer vertrekken bij Everton, zo bevestigt manager Sam Allardyce. The Toffees telden afgelopen zomer 27 miljoen euro neer voor de aanvallende middenvelder, maar hij kende een tegenvallende start bij Everton. Overigens mag ook Sandro Ramírez Everton na een half jaar alweer verlaten.

“Op dit moment constateer ik dat het niet werkt. De jongen is bereid om te vechten voor zijn plek. Maar voordat ik hier kwam en sinds ik hier ben, lijkt het alsof er meer van de andere spelers komt dan van Davy. Dat is heel erg jammer, zowel voor de club als voor de speler. Als persoon is hij een geweldige jongeman, maar op dit moment heb ik in mijn selectie geen plaats voor Klaassen”, wordt Allardyce geciteerd door de Daily Telegraph.

“Voor iedereen in deze grote selectie geldt hetzelfde principe. Als je een kans krijgt, moet je er klaar voor zijn. Je krijgt maar één kans, meer niet. Hetzelfde geldt voor Sandro, die heeft misschien wel twee of drie kansen gekregen. Ik kan niet meer kansen geven, want mijn baan gaat om resultaten behalen. Hij zorgt er zelf voor dat hij niet tot het team behoort, ik doe dat niet”, vervolgt Big Sam, die reeds Cenk Tosun mocht verwelkomen bij Everton en momenteel werkt aan de komst van Theo Walcott.

“We hebben een kans, maar we concurreren met een andere club uit de Premier League. Het is niet nodig om dat geheim te houden. Hij kent mij, hij kent Sammy Lee en hij kent Craig Shakespeare”, concludeert Allardyce. “Hij weet dat de club de goede kant opgaat. Ik ben hier vanwege de toekomst van de club en die ziet er goed uit. Daarnaast moet ik een balans zien te vinden tussen de progressie op het veld en die buiten het veld. Theo heeft de juiste leeftijd om een goede aanwinst te zijn. Hij zou op dit moment in de beste fase van zijn carrière moeten zitten.”