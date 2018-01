Vormer treurt: ‘Voor mij hoeft Oranje nu ook niet meer’

Ruud Vormer is de topfavoriet om in februari verkozen te worden tot de beste speler van het jaar in de Pro League. Ondanks dat de middenvelder dus een goede kans maakt op de Gouden Schoen lijkt hij niet te hoeven rekenen op een kans in Oranje. Vormer speelde nog nooit een interland voor de A-ploeg van Nederland.

De 29-jarige Vormer zegt in een interview met Het Nieuwsblad dat hij ook niet meer op een telefoontje rekent: “Ikzelf ben niet meer gecontacteerd geweest door Oranje en eigenlijk hoeft het ook niet meer, hoor. Als ze me nu zouden vragen, dan weet ik niet zeker of ik zou gaan. Ga lekker met de jonge garde spelen. Ik word dit jaar dertig.”

“Ik denk ook niet meer dat ze zullen komen, ook omdat ze altijd minder naar België zullen kijken”, aldus Vormer, die eerder voor Feyenoord, Roda JC Kerkrade en AZ speelde en in dienst van Club Brugge op 34 doelpunten en 35 assists in 160 wedstrijden staat. Hij heeft overigens wel de indruk dat er in Nederland lichtzinnig over de Pro League wordt gedacht.

“Ryan Donk was heel goed bij Club, maar is Donkie ooit uitgenodigd? Nooit. Ik begrijp dat je het raar vindt dat ik niet (naar Oranje, red.) wil gaan, maar ja. Ik zit hier goed bij Club, speel hier mijn wedstrijden en sta hier in the picture. Dat is toch altijd goed, niet?” Vormer heeft bij de huidige nummer één van de Belgische competitie nog een contract tot de zomer van 2020.