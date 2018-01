Schuurs krijgt veel reacties na transfer: ‘Hoorde iemand ‘shit Ajax’ roepen'

Het treffen tussen Fortuna Sittard en Jong Ajax (2-1) had voor Perr Schuurs een bijzondere lading. Omdat de achttienjarige verdediger met de Limburgers een periodetitel pakte, maar ook omdat hij het opnam tegen zijn nieuwe club. Vanaf komende zomer speelt Schuurs in het shirt van Ajax en die transfer heeft het nodige veranderd in zijn leven.

“Mensen kijken opeens heel anders naar je. Het aantal volgers op Instagram is gestegen van 3000 naar 11.000 sinds ik voor Ajax heb getekend. Als je ziet hoeveel berichten ik krijg via Messenger, enorm. Als ik twee jaar geleden met mijn vrienden of vriendin door Sittard liep, konden we gewoon doorlopen. Dat kost nu wat meer tijd. Mensen komen naar me toe voor foto’s en handtekeningen. Niet alleen in Sittard, ook in Maastricht, Roermond, overal”, vertelt Schuurs in gesprek met de Limburger.

Naar eigen zeggen vindt hij de aandacht wel leuk, al heeft hij ook mindere ervaringen. “Toen we deze week naar het trainingsveld liepen, hoorde ik iemand 'shit Ajax' naar me roepen. Een jongen in een auto. Ook op social media zijn niet alle reacties even fijn. Door voor Ajax te kiezen, heb ik gewoon mijn gevoel gevolgd. Ik denk dat al die mensen die me verwensen, met mij zouden willen ruilen”, verklaart de jonge verdediger. Hij voelt zich nog geen Ajacied, maar heeft wel een shirt van de Amsterdammers in zijn slaapkamer hangen.

“Dat hangt naast eentje van Fortuna en posters van Messi en Ronaldo. Sinds kort heb ik een seizoenkaart. Ik probeer alle thuiswedstrijden mee te pikken”, vervolgt Schuurs, die met Fortuna Sittard momenteel koploper is in de Jupiler League. Naaste achtervolger NEC speelde weliswaar één wedstrijd minder. “Ik heb ook geregeld contact met Matthijs de Ligt, die ik al ken van bij de jeugd. Maar echt Ajacied voel ik me nog niet. Ik train en speel nog bij Fortuna. Het zou geweldig zijn als ik Sittard kan verlaten met een promotie naar de Eredivisie.”