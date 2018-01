Van Ginkel sluit transfer naar PSV niet uit: ‘Ik wil graag luisteren’

Marco van Ginkel speelt voor de tweede keer op huurbasis voor PSV, maar is nog altijd eigendom van Chelsea. De middenvelder heeft op Stamford Bridge nog een contract tot de zomer van 2020, maar of hij ooit nog een wedstrijd voor the Blues gaat spelen, dat zegt de aanvoerder niet te weten.

“Uiteindelijk heb ik misschien een keer een kans nodig, of een keer geluk met de trainer (nu Antonio Conte, red.). Ik doe mijn best bij de club waaraan ik ben verhuurd. Dan hoop ik dat ik me in de kijker speel. En anders niet. Dan ga ik ergens anders naartoe. We zullen het wel zien”, aldus de 25-jarige Van Ginkel in een interview met De Telegraaf.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal voegt eraan toe dat hij nu nog niet ‘zo bezig’ is met zijn toekomst, maar dat hij ook niet uitsluit dat hij op een gegeven moment met technisch manager Marcel Brands in gesprek gaat over een eventueel vast dienstverband bij PSV. Van Ginkel speelde tot dusverre 53 wedstrijden voor de Eindhovenaren.

“Ik heb het goed naar mijn zin en wil graag luisteren. Uiteindelijk leg ik alles naast elkaar en maak dan een keuze”, besluit Van Ginkel. In dienst van Chelsea kwam de spelmaker tot dusverre tot vier officiële wedstrijden in het eerste elftal en voor PSV speelde hij zogezegd 53 duels, waarin het jeugdproduct van Vitesse 27 keer wist te scoren.