‘Van Persie komt niet naar Nederland om heibel te maken’

Robin van Persie staat op het punt om terug te keren bij Feyenoord en daar is Wim Kieft blij mee. De oud-international schrijft in zijn column in De Telegraaf dat hij geen enkele reden ziet waarom men niet blij zou moeten zijn met de rentree van de aanvaller. “Ik word moe van iedereen die weet waarom zijn terugkeer niet deugt”, concludeert Kieft.

Kieft vraagt zich af welk risico er voor Van Persie aan de terugkeer bij Feyenoord kleeft. “Van Persie loopt zelf het meeste risico, maar is die fase om zich daarover druk te maken allang voorbij. Wat heeft hij te verliezen als het niet lukt bij Feyenoord? Ons beeld over Van Persie verandert dat niet na zo’n geweldige carrière waarin hij zoveel moois heeft laten zien bij eerst Feyenoord en later Arsenal, Manchester United en het Nederlands elftal”, aldus Kieft. “Ik zie juist geen enkele reden waarom we niet blij moeten zijn met de rentree van een sierraad als Van Persie.”

Van Persie is volgens de oud-international niet te vergelijken met Dirk Kuyt, die eerder terugkeerde bij Feyenoord. De Katwijker moet het vooral hebben van zijn mentaliteit. “Van Persie niet, maar hij brengt voetbal mee. Precies datgene waar de Eredivisie niet van overloopt. Hij kan bijzondere dingen en zal dat laten zien”, schrijft Kieft. Hij vraagt zich alleen af op welke positie Van Persie zal gaan spelen en of hij fit is. Kieft begrijpt niet dat Van Persie van sommigen het stempel ‘lastig’ heeft gekregen.

“Voor mij is Van Persie een voorbeeldprof, iemand die zo volwassen is dat hij zijn plaats weet. Die komt niet naar Nederland om heibel te maken. Ook niet als hij op de bank zit terwijl Kuyt juist begon te muiten toen Van Bronckhorst hem niet iedere week meer nodig had”, concludeert de analist. Kieft is lovend over Van Persie en noemt zijn terugkeer ‘geweldig’. “Iemand die echt kan voetballen, die drie keer sneller denkt, die drie keer beter een bal kan raken met zijn linkervoet dan alle andere spelers, bij wie de bal bij de eerste aanname direct goed ligt, die een vrije trap erin kan schieten, een voorzet kan geven en een strafschop kan benutten.”