Ten Hag eist maximale: ‘Ik ben niet bang dat het fout gaat’

Ajax sluit het trainingskamp zaterdag af met twee oefenwedstrijden: om 13.00 uur tegen Lyngby BK en drie uur later tegen MSV Duisburg. Daarna begint het echte werk voor Erik ten Hag, want volgende week zondag staat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Ten Hag hoopt er het ‘maximale’ uit te halen, zo vertelt hij.

“Bij mijn vorige clubs is me dat altijd gelukt. Natuurlijk blijft het spannend of het ook bij Ajax lukt. Nee, ik ben niet bang dat het hier fout gaat. Ik ben niet bezig met ‘als’ of ‘indien’, of met de vraag: ‘wat hierna?’. We leven nu, hebben een analyse van Ajax gemaakt, een strategie bepaald en nu gaat de reis beginnen. Onderweg zal ik die reis begeleiden en sturing geven”, aldus Ten Hag in een interview met De Telegraaf.

De voormalig coach van onder meer FC Utrecht eist ‘meer kwaliteit, hogere eisen en hogere intensiteit’, zo laat hij weten. Hij zegt de heenronde van Ajax te hebben geanalyseerd en dat daarin ‘veel dingen goed’ gingen, maar dat hij ook verbeterpunten ziet: “Goed was de dynamische opbouw van achteruit met Frenkie de Jong. Met meer variatie van achteruit met de backs en Matthijs de Ligt krijg je nog attractiever en dominanter voetbal, wat hoort bij Ajax.”

De Telegraaf meldt overigens dat Ten Hag hoopt dat Amin Younes bij Ajax blijft. Ook hij lijkt de voorkeur te geven aan Justin Kluivert aan de linkerflank, maar de coach houdt de Duits international er graag tot het einde van het seizoen bij. De 24-jarige Younes was in de eerste seizoenhelft goed voor twee doelpunten en twee assists in dertien officiële wedstrijden en zijn contract loopt nog tot medio 2018 door. Door een optie kan die verbintenis echter met een jaar worden verlengd.