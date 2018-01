‘Maher hakt knoop door en kiest voor FC Twente’

Adam Maher maakt het seizoen waarschijnlijk af bij FC Twente. De Telegraaf meldt dat de middenvelder zijn keuze heeft laten vallen op de club van trainer Gertjan Verbeek en dat er nu wordt onderhandeld om met PSV een akkoord te bereiken over de voorwaarden waaronder Maher kan worden gehuurd.

Als de deal doorgaat, dan gaat de 24-jarige Maher opnieuw samenwerken met Verbeek, want bij AZ stonden ze ook al met elkaar op het trainingsveld. De Telegraaf schrijft tevens dat FC Twente ‘de mogelijkheden’ onderzoekt om Mounir El Hamdaoui vast te leggen; de aanvaller heeft tijdens zijn proefperiode indruk gemaakt op de technische staf.

Verbeek liet vrijdag aan FOX Sports al weten dat hij de komst van Maher ziet zitten: “Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met Adam. Ik ken hem goed, het is jammer dat Adam niet geheel uit de verf is gekomen bij PSV. Daar had ik zelf ook wat meer van verwacht. Adam zelf ook, neem ik aan.”

“Hij heeft nu nog een half jaar te gaan en dan loopt het contract af. Wij hebben ons gemeld als geïnteresseerd. Maar hoe het er nu verder mee staat, weet ik niet”, aldus Verbeek. Ook FC Utrecht en Sparta Rotterdam toonden interesse, maar FC Twente lijkt de strijd om de handtekening van de vijfvoudig international van Oranje dus te winnen. Maher speelde tot dusverre 106 officiële wedstrijden voor PSV.