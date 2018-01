Ajax lijft Duitser per direct in en betaalt ruim twee miljoen euro

Ajax maakt de komst van Nicolas Kühn naar alle waarschijnlijkheid snel bekend. De Telegraaf meldde vrijdagavond al dat de aanvaller naar Amsterdam verhuist en voegt daar nu aan toe dat Ajax een transfersom van ruim twee miljoen euro betaalt.

De achttienjarige Kühn had bij RB Leipzig nog een contract tot de zomer van 2018, maar dat wordt dus afgekocht door de huidige nummer twee van de Eredivisie. De Duitser wordt daarmee na verdediger Nicolás Tagliafico de tweede aanwinst van deze winter; eerder legde Ajax voor komend seizoen Hassane Bandé en Perr Schuurs vast.

Kühn, een aanvaller van 1 meter 74, was actief bij de Onder-19. Hij speelde dit seizoen vijf wedstrijden in de Bundesliga voor A-Junioren, waarin hij niet scoorde. Het talent kwam tevens driemaal in actie in de UEFA Youth League en was in die wedstrijden goed voor een treffer en twee assists. Ook Barcelona zou interesse hebben gehad in Kühn.