‘PSV kan alsnog miljoenenbod verwachten op Luuk de Jong’

Het valt niet uit te sluiten dat Luuk de Jong in de huidige window alsnog vertrekt. De Telegraaf meldt dat Club América zich opnieuw bij PSV heeft gemeld en bereid is om vijf tot zes miljoen euro te betalen voor de 27-jarige aanvaller.

Technisch manager Marcel Brands en trainer Phillip Cocu willen De Jong echter niet kwijt en de directie is pas bij ‘exorbitante bedragen’ bereid om verder te onderhandelen, zo klinkt het. De veertienvoudig international van het Nederlands elftal staat zelf welwillend tegenover een avontuur in Mexico, maar het is de vraag of hij in januari al zijn zin krijgt of tot de zomermaanden moet wachten.

América leek aanvankelijk een streep door de komst van De Jong te hebben gezet, want men meldde zich bij Benfica om Raúl Jiménez te huren, maar de club uit Lissabon wilde de Mexicaan niet laten gaan. “Ja, we hebben een financieel goed bod gedaan, maar uiteindelijk denkt Benfica er anders over”, zei sportief directeur Santiago Baños vrijdag. Ameríca bood ruim 1,2 miljoen euro om Jiménez voor een half seizoen te huren.

De Jong zei donderdag overigens nog dat hij er geen problemen mee heeft om bij PSV te blijven: “Natuurlijk informeer ik me wel over een buitenlandse club als er belangstelling is, maar ik heb bij PSV een contract tot 2020 en het goed naar mijn zin. Er is altijd een kans op iets anders in transferperiodes. Als er niks concreets komt clubs, hoef ik niet na te denken.” Hij speelde tot dusverre 147 wedstrijden voor de Eindhovenaren.