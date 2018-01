Wereldgoal van Lammers helpt PSV niet aan overwinning

PSV heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag gelijkgespeeld tegen Fluminense. De Eindhovenaren kwamen op voorsprong door een fantastisch doelpunt van Sam Lammers en in de tweede minuut van de blessuretijd werd het 1-1. De strafschoppenserie werd wel gewonnen door de Brabanders.

Met onder anderen Armando Obispo in de basis (de verdediger maakte zijn basisdebuut in het eerste elftal) begon PSV sterk in het Spectrum Stadium te Orlando. Zo kopte Donyell Malen na elf minuten tegen de lat. Verder werd er echter weinig gecreëerd, maar vier minuten voor de pauze werd het wel 1-0 voor PSV. Sam Lammers kapte zich vrij in het strafschopgebied en schilderde de bal in de verre bovenhoek.

Voor wie hem gemist heeft: de WERELDGOAL⚽ van Sam Lammers! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 12 januari 2018

Het team van Phillip Cocu had de voorsprong na de pauze kunnen verdubbelen, ware het niet dat Ramon Pascal Lundqvist de bal na een uur spelen verkeerd raakte en de kans op de 2-0 daardoor verloren ging. Fluminense kwam na negentig minuten langszij door toedoen van de 22-jarige Robinho, die vanaf een meter of zeventien raak schoot.

PSV nam de strafschoppen na de officiële speeltijd wel beter dan de club uit Brazilië (5-4) en verdiende daardoor een extra punt in de Florida Cup, een vriendschappelijke toernooi waar ook Rangers FC, Legia Warschau, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Nacional en Barcelona de Guayaquil aan deelnemen. Het is nog niet bekend op welke plaats PSV gaat eindigen in het toernooi.