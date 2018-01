‘We hadden hem graag behouden, maar Ajax was zijn grote droom’

Ajax nam Dennis Johnsen in de zomer voor ongeveer 2,4 miljoen euro over van sc Heerenveen en in Friesland baalt men nog altijd van het vertrek van de linksbuiten. Technisch manager Gerry Hamstra zegt de aftocht van Johnsen in een interview met Voetbal International ‘erg jammer’ te vinden.

“Natuurlijk hadden we graag gewild dat Dennis Johnsen was gebleven. Maar uiteindelijk is het zo gegaan en was dit de beste oplossing in de situatie die ontstaan was. Ajax was ook zijn grote droom”, aldus Hamstra. De negentienjarige Johnsen speelde niet één officiële wedstrijd in het eerste van Heerenveen.

In dienst van Ajax staat de teller op vier optredens en bij de beloften was de Deen tot dusverre goed voor vier doelpunten en twee assists in elf wedstrijden. In december zei Johnsen in gesprek met ELF Voetbal nog dat hij verwacht dat hij meer kansen gaat krijgen en dat zijn transfer naar Ajax een bewuste keuze was.

“Als ik bij Heerenveen was gebleven, dan had ik denk ik af en toe mogen invallen. Bij Ajax kreeg ik de zekerheid van veel speeltijd in de Jupiler League. Ik dacht ook: als ik het goed doe bij Ajax, doorbreek in het eerste, dan zullen er in de toekomst sneller deuren voor me opengaan. Ik vind het mooi dat vleugelspelers belangrijke schakels zijn in het Ajax-systeem. Ook dáárom heb ik voor Ajax gekozen.”