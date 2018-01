Roda JC wil nieuwe eigenaar: ‘Het geduld wordt zwaar op de proef gesteld’

Roda JC Kerkrade hoopt uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar een nieuwe eigenaar te presenteren. De beoogde nieuwe eigenaar Aleksei Korotaev is weliswaar op borgtocht vrij, maar hem hangt een miljoenenboete boven het hoofd en omdat Roda JC gebaat is bij rust, gaat men waarschijnlijk zonder de Rus verder.

Algemeen directeur Wim Collard laat op de officiële website weten dat de directie en grootaandeelhouder Frits Schrouff er nog altijd van overtuigd zijn dat Korotaev de juiste man is voor Roda, maar dat inmiddels ook andere partijen interesse hebben getoond. “Het geduld van Aleksei, maar zeker ook van iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt, wordt zwaar op de proef gesteld. En ook Frits wil van zijn formele verplichting en aandelenlast af. Daarom zitten we in een lastige situatie.”

“Hoewel het gevoel van Aleksei voor Roda JC onveranderd is, komen er regelmatig andere partijen in beeld die interesse in onze club hebben. En aangezien wij niet in een luxepositie zitten, kunnen wij het ons niet permitteren om nog veel langer te wachten”, aldus Collard. “Hoewel er momenteel nog niets concreets speelt, blijft Roda JC een heel aantrekkelijke club met veel mogelijkheden.” Investeringsmaatschappij Helin International eist een bedrag van 25 miljoen euro van Korotaev, onder meer vanwege een ongedekte cheque die de Rus zou hebben getekend.