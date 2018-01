‘Hij heeft mij opnieuw beledigd en nu proef ik minachting’

José Mourinho vindt het niet nodig om te reageren op de recente uitspraken van Antonio Conte. Laatstgenoemde noemde Portugees zaterdag onder meer ‘een klein mannetje’, nadat Mourinho in een eerder stadium weer had gerefereerd aan de matchfixingzaak die dateert van toen Conte nog de trainer was van Siena.

Mourinho zei op de persconferentie, drie dagen voor de thuiswedstrijd tegen Stoke City, dat er wat hem betreft een punt wordt gezet achter de woordenwisseling met zijn collega: “Als een persoon iemand anders beledigt, dan kun je een reactie verwachten. Of je kunt minachting verwachten, stilte. De eerste keer dat hij mij beledigde, heb ik gereageerd. Een reactie waarvan ik weet dat die hem pijn heeft gedaan. Daarna beledigde hij mij opnieuw, maar ik proef nu minachting. En minachting betekent voor mij: einde verhaal.”

Conte zei dinsdag nog dat hij niet zomaar vergeet wat Mourinho over hem heeft gezegd, maar dat de trainersvakbond wat hem betreft niet hoeft in te grijpen: “Dat vind ik niet zo belangrijk. Maar hij heeft ernstige woorden gebruikt. Dit zal ik niet vergeten. Voor de club is het geen probleem. Dit is een probleem tussen mij en hem. Nu houd ik ermee op.” Chelsea, dat één punt minder heeft dan Manchester United, neemt het zaterdagmiddag op tegen Leicester City, de nummer acht van de Premier League.

Mourinho liet zich op de persconferentie overigens ook nog uit over Zlatan Ibrahimovic, die op 26 december voor het laatst in actie kwam voor the Mancunians. “Zlatan is geblesseerd of is niet helemaal tevreden over zijn fysieke gesteldheid. Hij heeft als een tijger gevochten, zoals hij graag zegt, om terug te zijn. Hij heeft vervolgens minuten gemaakt, maar was niet optimaal tevreden. Hij heeft dokters geraadpleegd en andere medisch specialisten en we hebben gezamenlijk besloten dat hij voorlopig niet in actie komt.”

“Ibrahimovic laat zich behandelen en als hij zich topfit voelt, dan keert hij terug om te werken. De datum waarop hij weer gaat meedoen aan de groepstraining valt ergens eind januari, begin februari. Dus laten we hopen dat hij zich dan beter voelt en dat we hem zo snel mogelijk weer bij ons hebben”, aldus Mourinho. De 36-jarige Ibrahimovic speelde tot dusverre 53 officiële wedstrijden voor Manchester United en daarin maakte hij 29 doelpunten. Bovendien gaf de Zweed er tien assists bij.