Ten Hag rekent op basiskracht: ‘Ik ga er niet vanuit dat hij weggaat’

Erik ten Hag verwacht de tweede seizoenshelft bij Ajax in te gaan met André Onana als eerste doelman. De Kameroener wordt regelmatig gelinkt aan diverse Europese topclubs, maar de nieuwbakker trainer van de Amsterdammers heeft naar eigen zeggen geen reden om een vertrek van de keeper te vrezen.

Onana geniet naar verluidt onder meer belangstelling vanuit Engeland. Ten Hag stelt dat Ajax 'altijd' is voorbereid op een vertrek van zijn doelman, maar verwacht niet dat Onana deze maand daadwerkelijk zal transfereren. "Ik ga er niet vanuit dat hij weggaat. Er is geen enkele reden om dat aan te nemen. Ajax wil deze selectie bij elkaar houden en hij is daar een heel belangrijk onderdeel van" geeft hij aan in gesprek met AT5.

Ten Hag was eerder al complimenteus over Nicolás Tagliafico. De deze maand van Independiente overgekomen verdediger werd door de oefenmeester reeds omschreven als ‘een leider’. Door de komst van Tagliafico lijkt Mitchell Dijks zijn basisplaats kwijt te raken. "Die zal de concurrentie aan moeten gaan", zegt de Ajax-trainer over Dijks. "Als hij in aanmerking komt voor een transfer zullen we dat op dat moment gaan bekijken."