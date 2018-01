‘Ik was bang voor aanslagen, maar gelukkig heb ik er niets van gemerkt’

Eljero Elia stond vrijdagavond met Istanbul Basaksehir tegenover zijn ex-werkgever ADO Den Haag. De dertigjarige vleugelaanvaller moest zich nog in de eerste helft laten vervangen nadat hij een schop had gekregen op zijn lies, maar had wel genoten van het weerzien met de club uit de Hofstad.

Elia doorliep een groot deel van de jeugdopleiding bij ADO en maakte voor die club ook zijn debuut in het betaald voetbal. "Ik heb al veel bekenden gezien en gesproken. Lex Immers, Edwin de fysiotherapeut, Fons Groenendijk, Sheraldo Becker, Robert Zwinkels", somde hij na afloop van het met 4-0 gewonnen duel op voor de camera van Omroep West. "Het blijft altijd leuk om tegen ADO te spelen. Ik heb er twaalf jaar gespeeld. Het blijft toch je club."

Elia is bezig aan zijn eerste seizoen in Turkse dienst, nadat hij afgelopen zomer de overstap maakte van Feyenoord. Hij zegt het naar zijn zin te hebben in Turkije, maar geeft toe dat hij de onrust in het land aanvankelijk wel vreesde. "Ik heb niets te klagen, maar in het begin was ik wel een beetje bang voor aanslagen. Gelukkig heb ik er nog niets van gemerkt. Voordat ik hier naartoe kwam, was er wel meer onrust in het land. Nu zie je dat de mensen hier weer wat opleven."