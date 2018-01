Bayern München na vijf pogingen eindelijk succesvol in de BayArena

Bayern München is het nieuwe kalenderjaar begonnen met een overwinning op Bayer Leverkusen. In de voorgaande vier duels op bezoek bij die Werkself had de recordkampioen van Duitsland niet gewonnen, maar vrijdag waren doelpunten van Javi Martínez, Franck Ribéry en James Rodríguez genoeg voor de volle buit: 1-3. Bayern breidt de voorsprong op nummer twee Schalke 04 uit tot veertien punten, al komt de concurrent zaterdag nog in actie. Leverkusen staat vierde en kan de komende dagen worden ingehaald door vier verschillende clubs.

Herbstmeister Bayern bereidde zich vanwege de recente geschiedenis voor op een zware uitwedstrijd. De ploeg van Jupp Heynckes had het ook niet makkelijk in de BayArena, maar leidde bij rust wel met 0-1. Een doelpunt van Martínez zorgde na ruim een halfuur voor het verschil in Leverkusen. Arjen Robben stond met een hoekschop aan de basis van het openingsdoelpunt: de bal bleef hangen in het strafschopgebied en Martínez stond op de goede plek om zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken.

Voorafgaand aan de wedstrijd waren hevige geruchten over een basisplek voor de teruggekeerde spits Sandro Wagner bij Bayern. Hij begon echter op de bank; Heynckes koos voor Thomas Müller als vervanger van de geblesseerde Robert Lewandowski. Beide ploegen kregen mogelijkheden in de eerste helft. Bayern-doelman Sven Ulreich stond na zestien minuten als aan de grond genageld, toen Dominik Kohr maar net naast kopte. Aan de overzijde pegelde Rodríguez van afstand naast, voordat Martínez de score opende.

Na het doelpunt zakte het tempo in, maar de tweede helft begon spectaculair. Leon Bailey dribbelde langs zijn bewaker, kapte naar binnen en krulde op de lat. Even daarna probeerde Müller het namens Bayern en via Ribéry viel de 0-2 alsnog. De Fransman sneed vanaf de linkerflank naar binnen in het strafschopgebied en vond de korte hoek. Twintig minuten voor tijd bracht Kevin Volland de spanning terug met een van richting veranderd afstandsschot. Bayer zocht naar de gelijkmaker, maar kende geen succes. Wagner maakte in de slotfase nog zijn entree en brak een clubrecord: tussen zijn laatste optreden voor Bayern en vrijdag zaten liefst 3785 dagen. In de blessuretijd bepaalde Rodríguez de eindstand uit een vrije trap.