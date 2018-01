Verzwakt Jong Ajax verliest topper; Kadioglu en Achahbar schitteren

Fortuna Sittard heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de top van de Jupiler League. Het elftal van Sunday Oliseh won op eigen veld van een aanzienlijk verzwakt Jong Ajax en verdedigde zijn koppositie zo met verve. De Amsterdamse beloften misten liefst elf spelers, omdat zij momenteel met de hoofdmacht op trainingskamp zijn. Fortuna was reeds zeker van de play-offs en is nu ook formeel winnaar van de tweede periode. Achtervolger NEC gaf tegelijkertijd opnieuw een voetbalshow weg.

Fortuna Sittard - Jong Ajax 2-1

Fortuna wilde voor eigen publiek de periode afsluiten als koploper. Voor de periodetitel was een zege op Jong Ajax nodig en die kwam er dankzij Djibril Dianessy. De aanvaller zette Fortuna voor rust op een 2-0 voorsprong door al vroeg uit een rebound te scoren en vervolgens nogmaals toe te slaan. Fortuna, met toekomstig Ajacied Perr Schuurs in de gelederen, kwam voor eigen publiek amper in de problemen tegen het zwakke en machteloze Ajax. In de tweede helft was Fortuna via Finn Stokkers dicht bij de 3-0, maar de spits vond keeper Stan van Bladeren op zijn pad. Vervolgens bracht Dani de Wit de spanning terug. Verder dan de 2-1 kwam Ajax echter niet.

NEC – Go Ahead Eagles 5-1

Ferdi Kadioglu was in de eerste helft de grote man aan de kant van Nijmegenaren. Het achttienjarige toptalent legde een hoge bal na ruim een kwartier voetballen in één keer klaar voor Anass Achahbar, die vervolgens van een meter of twaalf eenvoudig kon scoren. Aaron Nemane deed daarna vrijwel onmiddellijk wat terug namens het bezoek, maar Kadioglu bezorgde NEC op slag van rust alweer een nieuwe voorsprong. Via Jari Schuurman verdubbelde de ploeg van debuterend trainer Pepijn Lijnders zijn voordelige marge vlak na rust. Daarna was er geen houden meer aan voor Go Ahead Eagles. Achahbar scoorde op het uur binnen één minuut tweemaal en completeerde zo zijn hattrick.

FC Den Bosch – Almere City 1-3

Het publiek in De Vlier kreeg een vermakelijke eerste helft voorgeschoteld. Sven Blumme bracht de thuisploeg al vroeg aan de leiding na voorbereidend werk van Danny Verbeek, maar door toedoen van Tom Overtoom zochten de teams de kleedkamers halverwege op met een 1-1 tussenstand. Almere City nam in het tweede helft vervolgens razendsnel afstand van Den Bosch. Doelpunten van Dennis van Der Heijden en Silvester van der Water bezorgden de bezoekers binnen vier minuten na de onderbreking een 1-3 voorsprong. Almere kwam daarna niet meer in de problemen en verzekerde zich zo van een succesvolle competitiehervatting.

SC Cambuur – De Graafschap 3-2

De Graafschap beleefde een droomstart in Leeuwarden. Daryl van Mieghem had na tien minuten spelen een puike voorzet in huis, waarna Sjoerd Ars met het hoofd doel trof. De thuisploeg kwam daarna echter op stoom. Nigel Robertha tekende nog in de eerste helft voor de gelijkmaker, waarna Cambuur snel na rust door treffers van Xander Houtkoop en opnieuw Robertha uitliep naar een riante voorsprong. Issa Kallon liet daarna een grote kans op de 4-1 liggen, alvorens een eigen doelpunt van Robbert Schilder de spanning het duel volledig terugbracht. De Graafschap ging vervolgens va banque spelen, maar een gelijkmaker zat er uiteindelijk niet meer in voor de ploeg.

FC Eindhoven – FC Emmen 2-1

De thuisploeg zat al vroeg op rozen. Elton Kabangu opende na drie minuten spelen de score op aangeven van Mart Lieder, waarna Branco van den Boomen Eindhoven halverwege de eerste met een fraaie krulbal op een 2-0 voorsprong bracht. Dennis Telgenkamp voorkwam vlak voor rust met puik keeperswerk erger leed voor Emmen, nadat Kabangu een goede pass in huis had op Abdel Malek El Hasnaoui. In de tweede helft kon Emmen aanvankelijk geen vuist maken, maar doordat Omran Haydary drie minuten voor tijd plots voor de aansluitingstreffer zorgde, werd het toch nog even spannend in het Jan Louwers Stadion. Eindhoven hield het hoofd echter koel en kon zo drie punten bijschrijven.

Jong PSV – Helmond Sport 1-2

De Eindhovense beloften moesten het stellen zonder enkele dragende spelers, maar dat deerde de ploeg aanvankelijk niet. René Verreth tekende na een klein kwartier voror de openingstreffer, na voorbereidend werk van Joël Piroe. Helmond Sport kwam daarna beter in de wedstrijd, maar het duurde uiteindelijk tot halverwege de tweede helft voordat de gelijkmaker viel. Jordy Thomassen gaf doelman Mike van de Meulenhof geen kans met een beheerst schot. Helmond Sport drukte vervolgens direct door: een succesvol afstandsschot van Steven Edwards betekende de 1-2.

Jong FC Utrecht – FC Dordrecht 0-2

De beloften uit Utrecht gingen met een erbarmelijk gevoel de winterstop in, nadat de laatste vier competitiewedstrijden geen punten opleverden. Dordrecht deed het met vijf achtereenvolgende verliespartijen zowaar nog slechter, waardoor het geen verrassing mocht heten dat er zich geen indrukwekkend schouwspel ontwikkelde op Sportbrak De Westmaat. Robert Mutzers tekende elf minuten voor tijd uiteindelijk voor de 0-1, voordat Jafar Arias in de absolute slotfase vanaf de strafschopstip voor de beslissing zorgde. Daardoor zegevierde Dordrecht voor het eerst sinds 24 november weer eens in de Jupiler League.

MVV Maastricht – Telstar 0-0

Het publiek in De Geusselt werd niet verwend. Het bezoek genoot het meeste balbezit, maar moest wel toezien hoe MVV op slag van rust de grootste kans in de eerste helft kreeg. Nadat Pieter Nys de bal in de doelmond van Telstar had gebracht, slaagde niemand erin een beslissend duwtje te geven. Ook na de onderbreking werd er niet meer gescoord, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een puntendeling.

FC Volendam - FC Oss 3-1

Het absolute hoogtepunt van de wedstrijd vond plaats na 56 minuten. Nick Runderkamp nam de bal plots vanaf veertig meter op de slof en keeper Xavier Mous van Oss was niet tijdig bij de les. Runderkamp zorgde met zijn werelddoelpunt voor de 3-0; na de eerste helft leidde Volendam al met 2-0. Nick Doodeman en Enzo Stroo scoorden namens de thuisploeg. Eerstgenoemde kopte na 27 minuten van dichtbij raak, terwijl Stroo even later binnenwerkte nadat de bal gelukkig voor zijn voeten kwam. Runderkamp besliste het duel na rust. Het doelpunt van Dean van der Sluys kwam te laat voor Oss.

RKC Waalwijk - Jong AZ 1-0

Jong AZ verloor de voorgaande vijf competitieduels en sloot 2017 af met een 2-7 nederlaag tegen NEC. Het team van Martin Haar zocht naar eerherstel, maar moest ook in Waalwijk het onderspit delven. Serginho Greene maakte na ruim een halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd. Uit het niets ramde de routinier de bal achter keeper Koen Bucker. Debutant Ozan Kökcü wilde zijn eerste wedstrijd vlak voor rust opfleuren met een treffer, maar zijn van richting veranderde schot zeilde over. In de tweede helft kreeg AZ goede kansen om langszij te komen, maar onder meer Kai Koreniuk had geen geluk in de afronding.