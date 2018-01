‘Ajax neemt ‘millenniumkind’ Nicolas Kühn over van RB Leipzig’

Ajax versterkt zich met Nicolas Kühn van RB Leipzig. Dat meldt De Telegraaf vrijdagavond. De jongeling, geboren op 1 januari 2000, kan op alle drie de posities in de voorhoede uit de voeten. Minuten voor het eerste van Leipzig maakte de jeugdinternational van Duitsland nog niet.

Kühn, een aanvaller van 1 meter 74, is actief bij Leipzig Onder-19. Hij speelde dit seizoen vijf wedstrijden in de Bundesliga voor A-Junioren, waarin hij niet scoorde. Het talent kwam tevens driemaal in actie in de UEFA Youth League en was in die wedstrijden goed voor een treffer en twee assists. Zijn contract in Duitsland liep door tot de zomer van 2018. Vorig jaar werd hij nog in verband gebracht met Barcelona.

Het is nog niet bekend of de Duits jeugdinternational meteen aansluit bij het eerste van Ajax. Met zijn komst komt het aantal winterse versterkingen op twee: eerder legde Ajax ook linksback Nicolás Tagliafico al vast. De club probeerde Hassane Bandé ook deze maand al te strikken, maar KV Mechelen wil de aanvaller pas na het lopende seizoen laten gaan.