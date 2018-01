AC Milan laat oog vallen op Nederlandse verdediger

Hakim Ziyech is opnieuw op de radar van AS Roma verschenen. De komst van de Ajacied hangt echter af van een eventuele verkoop bij Roma, bijvoorbeeld van Kevin Strootman. (Calciomercato)

Investeerders uit Dubai hebben interesse om Newcastle United over te nemen. De niet nader genoemde rijkaards willen voldoen aan de vraagprijs van de huidige eigenaar Mike Ashley. (Daily Mail)

Milan is gezien zijn belabberde eerste seizoenshelft naarstig op zoek naar meer versterkingen. Ook de naam van Borussia Dortmund-middenvelder Julian Weigl prijkt hoog op het verlanglijstje van de club. (La Gazzetta dello Sport)