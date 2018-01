‘Real Madrid wilde druk zetten op premier en 250 miljoen betalen voor Messi’

Real Madrid heeft in 2013 geprobeerd om Lionel Messi los te weken bij Barcelona. Volgens zowel Der Spiegel als Mundo Deportivo was de Koninklijke bereid om de transferclausule van 250 miljoen euro te activeren, als Messi naar Madrid wilde gaan. De Argentijn kon 23 miljoen euro per jaar gaan verdienen, maar de deal ging uiteindelijk niet door.

Naar verluidt zat een ontmoeting in de pijplijn tussen Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez, toenmalig directeur Miguel Pardeza, Messi zelf en diens vertegenwoordigers. Dat gesprek zou plaatsvinden in een privéjet, maar er zijn geen indicaties dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Ondertussen vertelde Iñigo Juárez, destijds een advocaat van Messi's familie, dat Real Madrid zeker wilde voldoen aan de transferclausule.

Op dat moment werd de Argentijn onderzocht vanwege vermeende belastingontduiking. In juli 2016 werd de aanvaller daarvoor gestraft met 21 maanden cel, al kon hij die straf inruilen voor een boete à 250.000 euro. Volgens Der Spiegel beloofde Pardeza dat Real Madrid 'druk' zou zetten op de Spaanse premier Mariano Rajoy aangaande het belastingonderzoek, indien Messi daadwerkelijk de overstap zou maken naar het Santiago Bernabéu.

Zover zou het uiteindelijk niet komen. De Duitse en Spaanse krant vermelden niet waarom de transfer uiteindelijk geen doorgang vond. Messi speelt al sinds 2004 voor Barcelona en tekende eind november bij tot medio 2021. Donderdag schitterde de wereldster met twee doelpunten en een assist in de bekerwedstrijd tegen Celta de Vigo (5-0).