Gouden KNVB Beker onthuld: ‘Die 5-1 tegen Ajax spreekt nog tot de verbeelding’

De KNVB Beker wordt dit seizoen voor de honderdste keer gehouden en daarom zal de winnaar dit keer een gouden bokaal ontvangen, in de vorm van de vertrouwde dennenappel. De nieuwe beker werd vrijdag onthuld in Zeist. Veel voormalig bekerwinnaars waren aanwezig bij de onthulling; in onderstaande video blikken oud-spelers als Gerald Sibon, Sander Boschker, Kees Kist en Joost Broerse terug op hun verschillende successen als speler.