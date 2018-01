Ten Hag wil Zakaria Labyad met zich meenemen naar Ajax

Ajax gaat deze maand mogelijk nog een grote slag slaan op de transfermarkt. De Amsterdamse club is vastberaden Zakaria Labyad los te weken bij FC Utrecht. De aanvallende middenvelder staat open voor een transfer en kan bij Ajax herenigd worden met Erik ten Hag, meldt Voetbal International. Ajax zoekt naar een aanvallende versterking; het lukte niet om Hassane Bandé al deze winter over te nemen van KV Mechelen.

Ajax is volgens het weekblad niet de enige club met interesse. Voor Labyad is ook 'concrete belangstelling van een aantal buitenlandse clubs', maar zijn voorkeur lijkt te liggen bij een topclub uit de Eredivisie. De smaakmaker van Utrecht, wiens contract doorloopt tot medio 2020, wil via een tussenstap uiteindelijk terechtkomen in het buitenland.

Ten Hag wil nog weinig kwijt over de belangstelling, maar benadrukt wel dat zijn voormalige pupil toe is aan een stap hogerop. "Labyad is een speler die minimaal in de top drie van Nederland hoort te spelen." Op de achtergrond zou Ajax concrete interesse hebben, die kenbaar is gemaakt door de club. Vorige maand werden de Amsterdammers al voorzichtig gelinkt aan Labyad.

Vorige maand noemde de zesvoudig Marokkaans international Ajax, Feyenoord en PSV 'mooie clubs'. In het programma Bij Andy in de Auto zei Labyad: "Ik wil eerst nog wel een stap maken in Nederland, naar een topclub. Ik kan niet veel verklappen… Maar er gaat misschien wel wat gebeuren. In de winterstop? Dat ligt er aan. FC Utrecht heeft me de kans gegeven. Ik wil nu een volgende stap maken, zonder gevechten."