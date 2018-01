Voormalig Frans toptalent krijgt bij Saint-Étienne nieuwe kans

Yann M’Vila keert terug op de Franse velden. AS Saint-Étienne maakt vrijdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de 27-jarige middenvelder. M’Vila komt transfervrij over van Rubin Kazan. Bij de Russische club was zijn contract vanwege de financiële wanorde in onderling overleg ontbonden.

M'Vila keert zodoende terug in de Ligue 1. De defensieve middenvelder stond tussen 2007 en 2013 op de loonlijst bij Stades Rennes, waar hij zelfs uitgroeide tot Frans international. Met Les Bleus nam hij in de zomer van 2012 deel aan het EK in Polen en Oekraïne, waarna M’Vila voorbestemd leek voor de Europese top. Onder andere Arsenal toonde destijds belangstelling voor de 22-voudig international.

Het liep echter anders voor de mannetjesputter. Hij kwam regelmatig in opspraak vanwege incidenten buiten het veld en stapte in januari 2013 uiteindelijk voor 13 miljoen euro over naar Rubin Kazan. De Russische club verhuurde de controleur sindsdien tweemaal, aan Internazionale en Sunderland, en neemt nu dus definitief afscheid van hem. M’Vila heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij Saint-Étienne, dat momenteel zestiende staat in de Ligue 1.