Isimat-Mirin: ‘Ik bewaar mijn grappen en grollen tot het eind van het seizoen’

Het trainingskamp van PSV zit er bijna op. De Eindhovenaren spelen na de remise tegen Corinthians (1-1, 5-4 verlies na strafschoppen) nog één wedstrijd op de Florida Cup: vrijdagnacht is Fluminense de tegenstander. Dit weekend keert de koploper van de Eredivisie weer huiswaarts. In onderstaande video is te zien hoe PSV dag zes beleefde van het trainingskamp in Orlando.