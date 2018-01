Ten Hag speelt zaterdag open kaart: ‘Je merkt ook dat hij een leider is’

Erik ten Hag is goed te spreken over zijn nieuwe linksback Nicolás Tagliafico. Volgens de trainer van Ajax is de Argentijnse aanwinst 'qua aanpassing en fysieke gesteldheid' klaar om volgende week zondag in de Eredivisie te debuteren tegen Feyenoord. Of Tagliafico ook daadwerkelijk gaat spelen, staat echter nog niet vast.

Ten Hag beschikt tijdens zijn officiële trainersdebuut bij Ajax ook over Maximilian Wöber. De negentienjarige Oostenrijker is volledig hersteld van zijn knieblessure en trainde de hele week voluit mee tijdens het trainingskamp in Portugal. Ten Hag heeft dus meerdere opties, maar zegt in ieder geval onder de indruk te zijn van Tagliafico. "Ik had hem natuurlijk al op beelden gezien en zijn scoutingsrapporten gelezen. Maar in het echt kun je het beste een oordeel vellen."

"Nico is een intelligente speler die de balans in een elftal goed bewaart. Je merkt ook dat hij een leider is. Hij was niet voor niets aanvoerder van Independente. Hij is me bevallen", concludeert Ten Hag in gesprek met het Algemeen Dagblad. Tagliafico signeerde een week geleden een contract tot medio 2022 bij Ajax. Hij kwam over van Independiente, dat naar verluidt vierenhalf miljoen euro ontving en een doorverkooppercentage van vijftien procent bedong.

Ajax sluit het trainingskamp zaterdag af me twee oefenduels: om 13.00 uur tegen Lyngby BK en drie uur later tegen MSV Duisburg. In de wedstrijd tegen de Denen wil Ten Hag zijn beoogde basisopstelling voor het duel met Feyenoord het veld in sturen. "Zij kunnen dan onder de beste omstandigheden op het veld spelen en ze hebben net wat meer rust in aanloop naar de hervatting van de competitie."