ADO gaat hard onderuit tegen Turkse koploper; Elia valt geblesseerd uit

ADO Den Haag is vrijdag niet opgewassen gebleken tegen Medipol Basaksehir, de koploper in de Süper Lig. De club van trainer Alfons Groenendijk ging op het trainingskamp in Belek met 4-0 onderuit tegen de Turken, terwijl Heracles Almelo in een oefenwedstrijd met 2-3 verloor van Karlsruher SC.

Medipol Basaksehir kwam na een klein kwartier op voorsprong: Emmanuel Adebayor mocht na een overtreding van Robert Zwinkels aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. Abdenasser El Khayati was hierna dicht bij de gelijkmaker, maar de middenvelder stuitte op Mert Günok en zag hoe Irfan Can Kahevci er even later 2-0 van maakte voor De Uilen.

Een smet op de eerst helft van Basaksehir vormde het uitvallen van Eljero Elia; de aanvaller moest zich na 34 minuten laten vervangen met een blessure. In de tweede helft prikte Basaksehir er zonder Elia nog twee bij: Hakan Özmert schoot na 55 minuten hard de 3-0 binnen en het slotakkoord was aan de Italiaan Stefano Napoleoni.

Heracles Almelo - Karlsruher SC 2-3

Heracles opende na veertien minuten de score in het Estádio de Municipal de La Linea de la Concepción: Vincent Vermeij trof op aangeven van Brahim Darri doel. Lang kon Heracles niet van die voorsprong genieten, want Fabian Schleusener liet Bram Castro drie minuten later kansloos. Via Bart van Hintum kwam Heracles wel weer op voorsprong, maar hierna ging het mis voor de zwartwitten. Daniel Gordon tekende acht minuten na rust voor de gelijkmaker en Malik Karaahmet hielp Karsruher aan de overwinning in Estepona.