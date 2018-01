‘Van Persie keert na veertien jaar terug bij Feyenoord’

Robin van Persie keert terug bij Feyenoord. Het Algemeen Dagblad meldt dat technisch directeur Martin van Geel een akkoord heeft bereikt over de voorwaarden waaronder de aanvaller kan worden overgenomen en dat Van Persie begin volgende week aansluit bij de selectie in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax. Volgens De Telegraaf kan de topscorer aller tijden van Oranje voor anderhalf jaar tekenen bij Feyenoord.

De 34-jarige Van Persie laat zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Fenerbahçe ontbinden en hoewel de club uit Aziatisch Istanbul daar nog geen officiële mededelingen over heeft gedaan, twijfelt ‘geen beleidsbepaler’ van Feyenoord er meer aan dat de linkspoot terugkeert in De Kuip, zo valt er in het dagblad te lezen. Voetbal International voegt eraan toe dat Van Persie zaterdag medisch gekeurd wordt.

Als een verrassing komt de hernieuwde samenwerking tussen Feyenoord en Van Persie niet, want er werd al maanden gespeculeerd dat de 102-voudig internatoinal van het Nederlands elftal terug zou komen. Hij speelde van 1996 tot 2004 ook al voor Feyenoord en kwam in die periode tot 21 doelpunten en 9 assists in 76 officiële wedstrijden. Daarnaast won hij in 2001/02 de UEFA Cup met de Rotterdammers.

De trainer van Fenerbahçe liet vrijdag al doorschemeren dat Van Persie waarschijnlijk zou vertrekken: “Het is voor beide partijen niet voordelig om er op dit moment over te praten. Momenteel is een vertrek van Van Persie het beste en dat lijkt aanstaande”, zo werd Aykut Kocaman geciteerd door de Turkse media. Van Persie kwam in dienst van De Gele Kanaries tot 40 treffers en 8 assists in 91 optredens.