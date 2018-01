‘Alexis Sánchez kan transfer naar Manchester City vergeten’

Alexis Sánchez lijkt een transfer naar Manchester City te kunnen vergeten. Diverse Engelse media, waaronder the Guardian, melden dat de koploper van de Premier League verwacht dat de vraagprijs voor de aanvaller snel zal stijgen.

Dat heeft alles te maken met de interesse van buurman Manchester United in Sánchez. Manchester City hoopte de deal voor ongeveer 22,5 miljoen euro te kunnen afronden, maar gaat ervan uit dat de Chileen door de tussenkomst van Manchester United nu pas voor een kleine veertig miljoen kan worden ingelijfd. Dat bedrag is Manchester City niet bereid te betalen; men zou niet verder willen gaan dan 22,5 miljoen.

De 29-jarige Sánchez had naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met the Citizens over een weeksalaris van ruim 280.000 euro. Daarnaast zou hij, zo meldden diverse tabloids, een tekenbonus van zeventien miljoen euro ontvangen als hij nú zou tekenen. Als Sánchez in de zomer overstapt, krijgt hij 34 miljoen euro handgeld.

Een langer verblijf bij Arsenal lijkt echter ook nog niet helemaal te kunnen worden uitgesloten, aangezien Arsène Wenger eerder liet weten de verwachting te hebben dat de international bijtekent: “Ja, dat is wat ik verwacht en wat ik ook wil. Ik vind dat hij een belangrijke speler is." El Niño Maravilla speelt sinds de zomer van 2014 voor Arsenal, dat hem toen voor 42,5 miljoen euro oppikte bij Barcelona.