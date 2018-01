‘We weten allemaal wat hij kan, dus wat mij betreft mag El Hamdaoui komen’

Mounir El Hamdaoui traint momenteel mee bij FC Twente. Trainer Gertjan Verbeek wil in gesprek met FOX Sports niet verklappen of hij de 33-jarige spits als versterking ziet voor zijn selectie. “Dat hoort Mounir niet te weten te komen via een interviewtje met FOX”, zegt Verbeek, die zegt dat hij creatief probeert te zijn met de financiële mogelijkheden.

“Dan moet je het dus hebben van spelers die geen verplichtingen hebben. Dat heeft El Hamdaoui niet, want hij staat nergens onder contract. Over huren heb ik al iets gezegd, dat zie ik niet zitten. Mounir wil zich graag bewijzen. Hij heeft nog bewijsdrang en is nog niet uitgevoetbald”, stelt Verbeek, die vrijdag ook aangaf dat hij Adam Maher graag toe zou willen voegen aan zijn selectie.

“Ondanks zijn leeftijd en dat Mounir al heel wat meegemaakt heeft, beleeft hij er nog veel plezier aan. Als het erop lijkt dat hij voor ons een versterking zou kunnen zijn, moeten we kijken of we er financieel uitkomen”, concludeert de oefenmeester. Als het aan Oussama Assaidi ligt, biedt FC Twente El Hamdaoui een contract aan. “Mounir traint met ons mee en dat doet hij goed. We weten allemaal wat hij kan, dus wat mij betreft mag Mounir komen. Ik denk dat het goed met elkaar kunnen vinden.”

“Je zoekt elkaar op, omdat je weet dat we allebei creatief zijn, en dat is wat makkelijker voetballen”, vervolgt de vleugelaanvaller. “Ik denk dat Mounir veel ervaring heeft, bij mooie clubs heeft gespeeld. Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren, het is niet aan mij of hij komt. Ik heb hem er graag bij, maar ik maak die keuze niet. Ik denk dat hij veel ervaring aan het team toe kan voegen en hij heeft veel kwaliteiten. Dat weten we allemaal.”