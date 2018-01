West Ham deelt stadionverbod uit na provocaties over overleden kind Livermore

West Ham United heeft de fan die Jake Livermore afgelopen maand dingen toeriep over zijn overleden kind een stadionverbod gegeven, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. Tijdens de wedstrijd tussen the Hammers en West Bromwich Albion moest de middenvelder worden weggeleid door stewards, nadat hij het aan de stok kreeg met een supporter.

De club is na een onderzoek tot de conclusie gekomen dat de fan een ‘aantal stadionregels’ heeft overtreden, waardoor hij per direct een stadionverbod heeft gekregen. Volgens de Daily Mail riep de West Ham-fan naar Livermore dat het overlijden van een kind geen reden is om betrapt te worden op het gebruik van drugs. Daarop ging Livermore verhaal halen, waarna hij door stewards weggeleid moest worden.

Livermore zal zelf geen straf krijgen voor het incident. De middenvelder verloor in 2014 zijn pasgeboren zoon en raakte daardoor verslaafd aan cocaïne. Een jaar na het overlijden van zijn kind werd Livermore betrapt op het gebruik van drugs, maar hij werd destijds niet geschorst vanwege de omstandigheden.