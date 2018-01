AZ geeft voorsprong twee keer weg; late opdoffer voor Vitesse

AZ is er niet in geslaagd om de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC St. Gallen winnend af te sluiten. Het team van John van den Brom bleef vrijdag op een 2-2 gelijkspel steken, terwijl Vitesse er tegen Heart of Midlothian evenmin in slaagde om met een overwinning van het veld te stappen: 1-1.

AZ kwam na twaalf minuten op voorsprong door toedoen van Thomas Ouwejan en was later dicht bij de 2-0, maar Wout Weghorst kwam te laat om een voorzet van Alireza Jahanbakhsh te verzilveren. Opnieuw Weghorst en Jahanbakhsh kregen vervolgens nieuwe kansen op de 2-0, maar na ruim een half uur werd het door een kopbal van Silvan Gönitzer 1-1 in Estepona.

AZ leek door een treffer van Iliass Bel Hassani, na zeventig minuten spelen, alsnog de zege binnen te slepen, maar kort daarna kreeg St. Gallen een strafschop en die werd benut door Tranquillo Barnetta. AZ kan zich nu richten op de competitiewedstrijd van volgende week vrijdag tegen FC Utrecht, in De Galgenwaard.

Vitesse - Heart of Midlothian 1-1

Het Vitesse van Henk Fraser kwam binnen het kwartier op voorsprong: Bryan Linssen kopte hard raak na een mooie voorzet van Milot Rashica. De Arnhemmers bleven de bovenliggende partij en solliciteerden via Luc Castaignos en Rashica naar de margeverdubbeling. Na de pauze kregen beide partijen enkele goede kansen: zo schoot Linssen naast, haalde Thomas Oude Kotte een bal voor de doellijn weg en stuitte Mason Mount op de keeper. Heart kwam in de slotfase langszij: Andy Irving schoot een vrije trap raak.