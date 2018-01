‘Wij willen hem voor anderhalf jaar vastleggen en Michiel wil een half jaar’

ADO Den Haag was een van de clubs die geïnteresseerd was in Michiel Kramer. De spits is bij Feyenoord overbodig en mag vertrekken, maar lijkt voorlopig niet terug te keren in de Hofstad. Er doken berichten op dat de Haagse club Kramer niet kon betalen, maar dat is volgens manager voetbalzaken Jeffrey van As niet waar.

“Wij willen hem voor anderhalf jaar vastleggen en Michiel wil een half jaar. Dat is zijn goed recht, maar wij doen dat niet. Daar geven we geen geld aan uit. We willen spelers van onszelf hebben. We hebben geld om spelers te halen, maar we zijn er wel zuinig mee”, verklaart Van As in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij benadrukt dat de spits nog altijd welkom is bij ADO Den Haag. “Als hij van gedachten verandert, is hij welkom. Maar hij weet ook dat we zeer tevreden zijn over Björn Johnsen.”

Van As is niet van plan om smaakmaker Abdenasser El Khayati te verkopen, ook niet als er een club met miljoenen komt. “Dat betalen ze dan ook in de zomer wel. Je gaat mij niet vertellen dat als El Khayati nu hot is, dat dan in mei niemand meer interesse heeft. Hij wil goed presteren bij ADO zodat hij hopelijk in beeld komt voor het Marokkaanse elftal. Hij weet dat bij ons veel op hem afgestemd is”, vervolgt de manager voetbalzaken. Het contract van Tyronne Ebuehi loopt komende zomer af, maar Van As hoopt nog steeds dat de verdediger zijn verbintenis zal verlengen.

Ebuehi liet onlangs weten dat hij niet tevreden was over een contractvoorstel van ADO Den Haag. Het viel Van As naar eigen zeggen een beetje tegen toen hij dat las. “Ik denk nog steeds wel dat hij blijft. Ik lees ook dat grote clubs als Benfica, Olympiacos, Norwich City en Anderlecht hem volgen. Je ziet aan hem dat hij daarmee rondloopt. Voor zijn zaakwaarnemer is het ook lastig. Wat adviseer je nou? Hij heeft ADO nodig om met Nigeria naar het WK te gaan. Ik denk dat het voor hem verstandig is om bij ons te blijven”, besluit Van As, die ook Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers een contractaanbieding heeft gedaan. Eduard Duplan, Trevor David en Tim Coremans krijgen later te horen of ADO Den Haag met hen door wil gaan.