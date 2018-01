Aanvoerder Sneijder debuteert met zege in Qatar Stars League

Wesley Sneijder heeft zijn eerste wedstrijd als speler van Al-Gharafa achter de rug. De aanvallende middenvelder deed vrijdag 84 minuten mee tegen Al-Ahli en boekte in Doha een 1-2 overwinning. Sneijder was niet direct bij de doelpunten betrokken.

Al-Gharafa kreeg de eerste kansen van de wedstrijd in het Hamad bin Khalifa Stadion: zo schoot middenvelder Abdelaziz Hatem op de prima keepende Yazan Naim. Na een kwartier spelen liep Al-Gharafa achter de feiten aan: de geelhemden kregen een vrije trap niet goed weg en Yassine Chikhaoui trapte met een volley binnen. In de blessuretijd kreeg Sneijder nog een kans op de 1-1, maar zijn vrije trap werd uit de korte hoek gedoken door Naim.

In de tweede helft was de eerste kans voor Al-Ahli, maar Qasem Burhan had een antwoord op een kopbal van dichtbij. Al-Gharafa, dat getraind wordt door Bülent Uygun, trok het duel hierna naar zich toe. Ahmed Alaaeldin schoof na een klein uur de 1-2 binnen en met een volley maakte diezelfde Alaaeldin er na een voorzet vanaf de rechterflank 1-2 van. Sneijder werd in de slotfase vervangen door Ghani Muneer.

Al-Gharafa staat nu na twaalf speelronden met veertien punten op de zesde plaats in de Qatar Stars League en de achterstand op koploper Al-Duhail bedraagt vijftien punten. De voorsprong op Qatar Sports Club, dat met een elfde plaats op degraderen staat, bedraagt zes punten. Sneijder, die de aanvoerdersband droeg én met rugnummer tien speelde, tekende onlangs een contract tot de zomer van 2019 bij de club uit Al Rayyan.