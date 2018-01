Verbeek ziet komst Maher zitten: ‘We hebben ons gemeld als geïnteresseerd’

Adam Maher mag in januari vertrekken bij PSV, maar heeft voorlopig nog geen transfer te pakken. De middenvelder kan kiezen voor een overstap naar FC Twente, zo geeft trainer Gertjan Verbeek toe tegenover FOX Sports. De oefenmeester werkte in het verleden bij AZ al eens samen met Maher.

“Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met Adam. Ik ken hem goed, het is jammer dat Adam niet geheel uit de verf is gekomen bij PSV. Daar had ik zelf ook wat meer van verwacht. Adam zelf ook, neem ik aan”, zegt Verbeek. In een eerder stadium wilde ook Sparta Rotterdam zich versterken met Maher, maar de middenvelder zag de overstap naar Rotterdam zelf niet zitten. Ondertussen is ook FC Utrecht geïnteresseerd in de diensten van Maher.

“Hij heeft nu nog een half jaar te gaan en dan loopt het contract af. Wij hebben ons gemeld als geïnteresseerd. Maar hoe het er nu verder mee staat, weet ik niet”, concludeert de oefenmeester van FC Twente. PSV verhuurde Maher vorig seizoen aan het Turkse Osmanlispor en technisch manager Marcel Brands liet in een eerder stadium al weten dat de Eindhovenaren bereid zijn om mee te werken aan een vertrek van Maher.

“Het heeft voor ons niet zoveel zin om Adam te verhuren, omdat zijn contract afloopt. Als hij iets moois vindt, zullen we meewerken aan een vertrek. De hoofdprijs zullen we voor hem niet krijgen en die zullen we ook niet vragen”, liet Brands eerder weten. Maher is wel gewoon met de eerste selectie van PSV meegereisd naar het trainingskamp in het Amerikaanse Orlando.