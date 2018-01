PEC Zwolle en Roda JC halen uit; Ehizibue scoort en geeft twee assists

PEC Zwolle heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Sportfreunde Lotte winnend afgesloten. Het team van John van ’t Schip, dat volgende week zaterdag thuis speelt tegen NAC Breda, was met 5-1 te sterk voor de Duitse derdeklasser.

PEC Zwolle kende een daverend begin van de wedstrijd, want in de eerste minuut werkte Chris Reher een voorzet van Kingsley Ehizibue in zijn eigen doel. Youness Mokhtar was later dicht bij de 2-0, maar de aanvaller schoot over. De Blauwvingers scoorden in het vervolg van de eerste helft echter alsnog, en wel twee keer: Terell Ondaan verdubbelde op aangeven van Ehizibue de score en Mustafa Saymak maakte er na 31 minuten 3-0 van.

De uitblinkende Ehizibue vond na de pauze alsnog zijn doelpunt, want binnen twee minuten schoot de rechtsachter raak voor de 4-0. Sportfreude Lotte deed in de persoon van Kevin Freiberger wat terug in het MAC3PARK Stadion, maar het laatste woord was aan PEC Zwolle. Ruben Ligeon profiteerde van een fout van de doelman en scoorde de 5-1. Dennis Brock van de bezoekers kreeg hierna nog zijn tweede gele kaart.

KV Kortrijk - Roda JC Kerkrade 2-5

Beide partijen kregen in de eerste helft de nodige kansen en op het moment dat Roda sterker werd, sloeg Kortrijk vijf minuten voor rust toe. Jérémy Perbet schoot van dichtbij raak voor de 1-0. De bezoekers uit Limburg stelden na de pauze echter orde op zaken: Jorn Vancamp scoorde na een mooie voorzet van Jannes Vansteenkiste en Tsiy Ndenge benutte halverwege de tweede helft een strafschop na een overtreding op Maecky Ngombo. Gyliano van Velzen, Nathan Rutjes en Ngombo tekenden vervolgens voor de 1-3, 1-4 en 1-5. Thanasis Papazoglou deed hierna nog wat terug.