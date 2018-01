Advocaat doet zaken met oude club en hengelt Turks talent binnen

Fenerbahçe verhuurt Yigithan Güveli tot het einde van het seizoen aan Sparta Rotterdam, zo maakt de Turkse club via officiële kanalen bekend. Fener maakt bekend dat de overige procedures nog afgerond moeten worden, maar dat beide clubs een principeakkoord hebben bereikt over de tijdelijke transfer van het Turkse talent.

De negentienjarige centrale verdediger is geen onbekende voor trainer Dick Advocaat, want hij werkte vorig seizoen bij Fenerbahçe en liet Güveli debuteren in het eerste elftal van de Turkse topclub. Tot dusver speelde de verdediger, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan, acht wedstrijden voor Fenerbahçe, al kwam hij dit seizoen pas tot één wedstrijd in de hoofdmacht. Desondanks staat Güveli te boek als een van de grootste talenten van Turkije.

In december 2016 werd hij nog in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar van een transfer kwam het echter niet. Nu is Güveli na de winterstop toch te bewonderen in de Eredivisie. Trainer Aykut Koçaman acht een tijdelijk dienstverband bij Sparta Rotterdam goed voor de ontwikkeling van de verdediger, die zelf onlangs aangaf dat hij nog 'jaren' voor Fenerbahçe zou willen spelen.

De voormalig jeugdinternational van Turkije is voor Sparta de derde winterse versterking. Fred Friday en Dabney Dos Santos werden op huurbasis overgenomen van AZ. Trainer Advocaat had bij zijn komst al aangegeven dat er het nodige moest gebeuren in de selectie van de Rotterdammers. Sparta is momenteel de nummer zeventien van de Eredivisie, met evenveel punten als hekkensluiter Roda JC. De Rotterdammers hebben nog wel een duel tegoed ten opzichte van de Limburgers.