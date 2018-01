‘Giggs dicht bij eerste baan als zelfstandig trainer na eerste gesprek’

De voetbalbond van Wales heeft vrijdagochtend een gesprek gevoerd met Ryan Giggs over de vacature van bondscoach, zo weet Sky Sports te melden. Het land zit sinds september zonder bondscoach, nadat Chris Coleman aan de slag besloot te gaan bij Sunderland. Het is geen geheim dat Giggs al een tijdje de ambities heeft om op eigen benen te staan.

Afgelopen jaar werd het clubicoon van Manchester United geregeld in verband gebracht met een dienstverband in de Premier League. Zo werd Giggs gelinkt aan onder meer Stoke City, Swansea City, Everton en Leicester City, maar momenteel zit hij nog altijd zonder club. In de zomer van 2016 vertrok hij als assistent bij Manchester United, nadat José Mourinho de leiding kreeg bij the Red Devils.

Maar nu zou Giggs dus bondscoach van zijn geboorteland kunnen worden. Coleman slaagde er niet in om Wales naar het WK te loodsen en besloot vervolgens het avontuur bij Sunderland aan te gaan. Overigens kent hij nog niet al teveel succes bij the Black Cats, want die club is momenteel hekkensluiter in de Championship. Giggs is echter niet de enige kandidaat om Coleman op te volgen, want ook Craig Bellamy zou nadrukkelijk in beeld zijn.

In een eerder stadium werden ook Thierry Henry en Tony Pulis genoemd als kandidaten, maar laatstgenoemde zal het hoogstwaarschijnlijk niet worden. Pulis verbond zich recent aan Middlesbrough en is daar pas kort in dienst. Giggs werd geboren in Cardiff en speelde 64 interlands voor de nationale ploeg van Wales. Tussen 1990 en 2014 speelde the Welsh Wizard ruim zeshonderd wedstrijden voor Manchester United.