‘De Vrij wijst Europese topclubs af en verlengt contract alsnog’

Stefan de Vrij gaat zijn aflopende contract bij Lazio alsnog verlengen, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De verdediger staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs en leek de Romeinse club transfervrij te gaan verlaten. De Vrij zou komende maandag, als hij terugkeert van vakantie, zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gaan zetten.

Na het verlengen van zijn verbintenis zal De Vrij een bedrag van 2,5 miljoen euro op jaarbasis gaan verdienen. De afkoopclausule van de verdediger zal wel lager liggen, want hij is na zijn contractverlenging voor een bedrag van 20 miljoen euro op te halen in de Italiaanse hoofdstad. Op dit moment bedraagt zijn gelimiteerde transfersom 25 miljoen euro.

Lazio weigerde in januari om te praten over een vertrek van De Vrij, omdat men ervan overtuigd was dat de verdediger nog om te praten was. Dit lijkt dus te zijn gelukt, ondanks interesse van onder meer Internazionale, AC Milan, Juventus, Barcelona, Atlético Madrid en Manchester United. In een eerder stadium werd er gemeld dat er voor De Vrij een contract met een jaarsalaris van 3,5 miljoen klaarlag bij Internazionale.

"Hij heeft nog altijd geen beslissing genomen over een nieuw contract, maar ik hoop dat we zo spoedig mogelijk duidelijkheid hebben", vertelde Igli Tare, sportief directeur van Lazio, vorige week. "We hebben hem geen deadline gegeven. Het gaat erom wat hij vanbinnen voelt. Ik hoop dat hij besluit om bij Lazio te blijven. We hebben geen intentie om hem deze maand te verkopen. Hij is een belangrijke speler, met wie we grote dingen kunnen bereiken. Als hij niet bijtekent, maakt hij het seizoen toch af bij Lazio."