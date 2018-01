Huddersfield betaalt 11,2 miljoen euro en benadert transferrecord

Alex Pritchard maakt de overstap van Norwich City naar Huddersfield Town, zo maken de clubs bekend. De middenvelder levert the Canaries volgens Sky Sports 11,2 miljoen euro op en met die transfersom is Pritchard op Steve Mounié na de duurste inkomende transfer ooit voor Huddersfield.

Het bedrag kan door variabelen zelfs nog oplopen tot 13,5 miljoen euro. De 24-jarige Pritchard speelde sinds de zomer van 2016 voor Norwich en kwam in totaal tot acht doelpunten en twaalf assists in 43 wedstrijden voor de huidige nummer dertien van de Championship.

Pritchard ruilde de jeugdopleiding van West Ham United op zestienjarige leeftijd in voor die van Tottenham Hotspur en schopte het tot twee wedstrijden in het eerste elftal. Hij werd ook nog verhuurd aan Peterborough, Swindon Town, Brentford en West Bromwich Albion. The Spurs verkochten Pritchard voor 9,5 miljoen euro aan Norwich.