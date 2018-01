Voetbalzone digitale mediapartner eDivisie: ‘Trots om de krachten te bundelen’

Perform Media, een van de grootste aanbieders van online sportcontent ter wereld, heeft een overeenkomst gesloten met de eDivisie. Als onderdeel van deze samenwerking zal Voetbalzone iedere week op vrijdagmiddag de hoogtepunten en samenvattingen van de wedstrijden uit de meest recente speelronde in de eDivisie publiceren.



Ook de mooiste doelpunten, fungames, rankings en andere exclusieve content zullen voortaan te zien zijn op de (socialmedia)kanalen van Voetbalzone. Daniel Cabot Kerkdijk, hoofdredacteur van Voetbalzone: “De gesprekken met de Eredivisie CV verliepen vanaf het begin in een zeer positieve sfeer. We zijn trots dat we onze krachten met elkaar kunnen bundelen. De komende tijd gaan we samen mooie initiatieven ontwikkelen om onze bezoekers aantrekkelijke en onderscheidende content aan te bieden.”

De eDivisie is de Eredivisie-competitie waarin gamers verbonden aan de Eredivisie-clubs het tegen elkaar opnemen in FIFA. Deze competitie ging begin 2017 van start. Ajax kroonde zich na zeventien speelronden tot kampioen van Nederland en in het huidige seizoen werd PSV in de eerste seizoenshelft kampioen. In tegenstelling tot het debuutseizoen telt de eDivisie niet meer 17, maar 34 speelronden met twee seizoenshelften van elk 17 speelronden.

Later op de vrijdag, om 16.00 uur, verschijnen de eerste samenvattingen van de wedstrijden uit de eDivisie al op deze website, met onder meer een klinkende overwinning van PSV (Ali Riza Aygün) op Vitesse (Paskie Rokus) en de zege van Ajax op Willem II. Tevens zal er een compilatie te zien zijn van de vijf mooiste doelpunten van de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft.