Huurling vertrekt bij FC Twente: ‘Man City slaat hem hoog aan’

Isaac Buckley-Ricketts is vertrokken bij FC Twente. De negentienjarige rechtsbuiten werd gehuurd van Manchester City, maar kwam in de eerste seizoenshelft niet verder dan acht optredens met een totaal van 224 speelminuten.

De Engelsman, die bij Manchester City nog tot medio 2019 onder contract staat, maakt het seizoen af bij Oxford United in de League One, het derde niveau van Engeland. “Hij is erg snel en behendig en ik denk dat de supporters van hem gaan houden omdat het leuk is om naar hem te kijken”, zegt Pep Clotet op de website van Oxford United.

“Hij is erg jong, maar hij staat binnen Manchester City hoog aangeschreven en men denkt dat dit een belangrijke stap kan zijn in zijn ontwikkeling”, aldus de manager van the U’s. Buckley-Ricketts gaat bij zijn nieuwe tijdelijke werkgever samenspelen met onder anderen Dwight Tiendalli en Gino van Kessel.