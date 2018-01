Norwich City neemt afscheid van miljoenenaankoop Wildschut

Yanic Wildschut heeft Norwich City verlaten. The Canaries maken via de officiële kanalen bekend dat de 26-jarige linksbuiten het seizoen op huurbasis afmaakt bij Cardiff City. Wildschut maakt daarmee promotie, want Cardiff staat na 26 speelronden op de derde plaats in de Championship en Norwich staat dertiende.

Wildschut maakte in februari voor zeven à acht miljoen euro de overstap van Wigan Athletic naar Norwich, maar een onuitwisbare indruk heeft hij niet kunnen maken op Carrow Road. De voormalig jeugdinternational kwam in 29 officiële wedstrijden tot slechts twee doelpunten en hij bereidde niet één treffer direct voor.

Wildschut hoopt bij Cardiff vaker aan spelen toe te komen en belangrijker te kunnen zijn dan hij bij Norwich was. Bij de club uit Wales, die getraind wordt door Neil Warnock, moet de buitenspeler de concurrentie aangaan met onder anderen Junior Houilett, Anthony Pilkington en Nathaniel Mendez-Laing.