Spits weigert Vietnamese top: ‘Acceptabel ziekenhuis lag op 3,5 uur afstand’

Leon de Kogel was bijna speler van de Vietnemse topclub Thanh Hóa, maar besloot uiteindelijk toch af te zien van het avontuur in Azië. De spits van Go Ahead Eagles reisde al af naar de club voor enkele medische testen, maar besloot uiteindelijk vanwege zijn gezinssituatie de transfer niet te maken.

"Met de club was weinig mis. Sportief lag er een mooie uitdaging en ook de faciliteiten waren in orde", vertelt De Kogel in gesprek met De Stentor. De aanvaller was niet onder de indruk van Thanh Hóa, een provinciehoofdstad met ruim honderdduizend inwoners in het zuiden van het land. "De faciliteiten die ik zocht waren er niet allemaal."

De Kogel, vader van twee kinderen, zag geen toekomst voor zichzelf en zijn gezin in het Aziatische land. "Een internationale school was er bijvoorbeeld niet. Ik kan geen jaar zonder hen, maar een toekomst voor ons vieren in Vietnam zag ik ook niet voor me. Met onze jongste hebben we de nodige medische problemen achter ons."

"Een acceptabel ziekenhuis lag echter op 3,5 uur afstand in hoofdstad Hanoi", vervolgt De Kogel. "Al met al durfde ik de stap niet aan."' De 26-jarige aanvaller wordt ook gelinkt aan een overstap naar het Schotse Heart of Midlothian, maar daar wilde hij niets over kwijt: "Ik heb in Schotland bij een club gekeken, maar ik mag daar verder niets over zeggen."