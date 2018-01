Walcott gaat vertrekken bij Arsenal: ‘Het gaat om een permanente transfer’

Theo Walcott werd in de Engelse tabloids de laatste dagen gelinkt aan een transfer naar Everton. Sam Allardyce, manager van the Toffees, heeft het gerucht vrijdag tijdens een persconferentie bevestigd. De club uit Liverpool is momenteel in onderhandeling met Arsenal over de transfersom, die naar verluidt rond de 25 miljoen euro zou liggen.

“De onderhandelingen worden gevoerd”, aldus Allardyce, die bevestigde dat hij Walcott graag aan zijn selectie wil toevoegen. “Het gaat om een permanente deal. Ik denk niet dat er een kans is op een verhuurperiode. We gaan het zien. Ik zou het heel mooi vinden als iemand als Theo aan onze voorhoede wordt toegevoegd. Maar ik wil niet al te optimistisch worden, want er kan nog van alles gebeuren. Pas als de handtekening gezet is, kan ik enthousiast zijn.”

Walcott hoopte dit seizoen op een basisplaats bij manager Arsène Wenger. Met oog op het WK in Rusland wil de Engels international zoveel mogelijk speelminuten maken. Dit seizoen kwam de buitenspeler slechts tot vijf invalbeurten in de Premier League, waarin hij weinig indruk wist te maken. Op Goodison Park hoopt de bankzitter van the Gunners zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, wat uit moet lopen op een oproep voor de nationale ploeg van Engeland voor het WK.