‘Serie A-clubs azen op creatieve middenvelder van NAC Breda’

Rai Vloet staat in de hevige belangstelling van Genoa en Hellas Verona, zo weet Sky Italia te melden. De 22-jarige middenvelder van NAC Breda zou al langere tijd gevolgd worden door de twee clubs uit de Serie A, die hem deze winter willen overnemen. Vloet, die tot medio 2020 vastligt bij de Eredivisionist, heeft dit seizoen namens NAC zeventien wedstrijden gespeeld, waarin hij vier keer wist te scoren.

De zoon van Wiljan Vloet, die wordt omschreven als een creatieve middenvelder, kwam afgelopen zomer over van PSV. Vloet komt uit de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, maar wist daar nooit definitief door te breken. Na eerder uitgeleend te zijn aan SC Cambuur, speelde hij vorig seizoen op huurbasis bij FC Eindhoven. Hij kwam niet voor in de plannen van trainer Phillip Cocu en een vertrek lag dan ook voor de hand.

Technisch directeur Hans Smulders was afgelopen zomer blij met de komst van de jongeling: "Hij is een veelzijdige speler die zowel op het middenveld als in de aanval kan spelen. Met hem in de selectie voegen we scorend vermogen toe aan de midden- en aanvalslinie. Wij zijn ervan overtuigd dat het talent van Rai nog beter tot zijn recht komt in de Eredivisie."