eDivisie: Cristiano Ronaldo scoort heerlijk voor PSV, Feyenoord haalt uit

Winterkampioen PSV is de tweede seizoenshelft uitstekend gestart. Ali Riza Aygun haalde flink uit tegen Vitesse en staat na een speelronde meteen op de eerste plaats. Het Feyenoord van Jaey Daalhuis boekte een verrassende en ruime zege op Roda JC Kerkrade, dat de eerste seizoenshelft als tweede had afgesloten. NAC Breda, de hekkensluiter van de eerste seizoenshelft, staat opnieuw laatste na de afstraffing door FC Utrecht.

PSV - Vitesse 7-2

De wedstrijd tussen de eSporters Ali Riza Aygun en Paskie Rokus was ook de wedstrijd van Cristiano Ronaldo. De Portugees nam vijf van de in totaal negen treffers voor zijn rekening, met de 1-0 als hoogtepunt. Ook de treffers van Rui Costa en Heung-min Son namens de winterkampioen uit Eindhoven mochten er absoluut zijn.

Feyenoord - Roda JC Kerkrade 4-1

Jaey Daalhuis liet zijn eSporter-collega Tom Heijnen alle hoeken van het veld zien. Het was Cristiano Ronaldo die van dichtbij de score opende, waarna Gareth Bale de score met een rake kopbal verdubbelde. Ruud Gullit en Romain Alessandrini scoorden ook namens de Rotterdammers. Tussendoor nam Dennis Bergkamp de eretreffer voor de nummer twee van de eerste seizoenshelft voor zijn rekening.

Ajax - Willem II 3-1

Willem II, onder leiding van eSporter Daniel Kuijpers, nam brutaal de leiding via Anthony Martial. Collega Dani Hagebeuk was echter niet van slag en trok met drie doelpunten alsnog aan het langste eind. De 2-1, een schitterende aanval met Gareth Bale als eindstation, was het hoogtepunt.

VVV - Heracles Almelo 1-2

Cristiano Ronaldo hielp eSporter Nick Cooiman en VVV-Venlo aan de leiding, maar tegenstander Bryan Hessing kwam goed terug. Het was opnieuw Ronaldo die op het scorebord verscheen, met de 1-1, en de bij eSports-spelers immense populaire Ruud Gullit stond net geen buitenspel toen hij de winnende voor Heracles maakte.

FC Groningen - Sparta Rotterdam 2-3

Het was het team van eSporter Nick den Hamer dat al vroeg via Kylian Mbappé de leiding nam. Collega Frank van der Slot zorgde echter nog voor rust voor de ommekeer en won uiteindelijk dankzij een rake strafschop van Cristiano Ronaldo, een kwartier voor tijd.

NAC Breda - FC Utrecht 0-5

Menno Bouhuijzen verloor alle wedstrijden in de eerste seizoenshelft en ook tegen FC Utrecht ging het flink mis, al hield hij tot de veertigste minuut stand. Cristiano Ronaldo en Heung-min Son namen alle treffers van het team van Danny Hazebeek voor hun rekening.

AZ - sc Heerenveen 4-1

Aristote Ndunu, eSporter van AZ, legde in de eerste helft al de basis voor de zege, dankzij twee goals van Cristiano Ronaldo. Jan Oblak moest ook na rust nog tweemaal de bal uit zijn doel halen, terwijl eSporter Niels Krist niet verder kwam dan een treffer van Gareth Bale.

ADO Den Haag - PEC Zwolle 1-1

De ontmoeting tussen Mitchel Denkers en Stefan Vellinga kende geen winnaar. Cristiano Ronaldo zorgde na zeven minuten al voor de openingstreffer, waarna Gareth Bale enkele minuten voor rust de tussenstand nivelleerde. Na rust werd er niet meer gescoord.

Excelsior - FC Twente 2-3

De debuterende Emre Benli moest in de extra tijd een winnende treffer van Sadio Mané incasseren. Levy Frederique ging via twee treffers van Roberto Firmino comfortabel aan de leiding, waarna FC Twente toch op gelijke hoogte kwam. In de extra tijd ging het toch mis.

De vijf mooiste doelpunten van de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft

