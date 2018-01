‘Als mensen mijn paspoort zien, zeggen ze: ’die lul uit Blaricum‘’

Vincent Vermeij is sinds twee seizoenen de spits van Heracles Almelo. De 23-jarige spits speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar wist daar niet door te breken in het eerste elftal. Via De Graafschap kwam hij twee jaar geleden terecht in Almelo, waar hij bij Heracles dit seizoen goed was voor twee doelpunten in elf competitiewedstrijden. Vermeij zegt zich niet helemaal thuis te voelen in de voetbalwereld.

"Het is een prachtig spelletje, maar niet iedereen is altijd even direct, er wordt nogal eens wat achter je rug gezegd. Ik hou juist van direct”, aldus de aanvaller in gesprek met TC Tubantia. Vermeij groeide op in Huizen, maar werd geboren in Blaricum. Door zijn geboorteplaats en uiterlijk wordt hij soms aangezien voor hockyer, erkent hij. “Het is niet de eerste keer dat ik het hoor. Kom je uit Het Gooi, dan denken ze aan kakkers en hockey.”

Vermeij, die Heracles in 2016 een half miljoen euro kostte, begrijpt wel waarom hij door sommigen wordt gezien als ‘kakker’. "Ik ben geboren in het ziekenhuis van Blaricum, de inwoners van die plaats staan bekend als de rijkste van Nederland. Als mensen mijn paspoort zien, zeggen ze: 'die lul uit Blaricum'. Maar ik kom uit Huizen en echt: er wonen heel veel niet-kakkers in Het Gooi."