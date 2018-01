‘Real Madrid denkt intensief aan ’operatie-Neymar‘ van 400 miljoen’

Neymar heeft afgelopen zomer zijn recordtransfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain van 222 miljoen euro afgerond, maar de verhalen doen de ronde dat de 25-jarige aanvaller in de nabije toekomst waarschijnlijk voor Real Madrid gaat voetballen. Marca meldt vrijdagochtend dat de Spaanse grootmacht mogelijk in 2019 gaat proberen de Braziliaan binnen te hengelen.

Volgens de Spaanse sportkrant nadert het einde van de carrières van enkele spelers van Real, onder wie sterspeler Cristiano Ronaldo. De Koninklijke wil investeren in de toekomst en Harry Kane, Eden Hazard en Timo Werner zijn al de revue gepasseerd. De topclub vindt volgens Marca dat deze spelers echter niet het niveau hebben van Neymar.

Real is van plan eerst bij PSG aan te kloppen, alvorens Neymar officieel wordt benaderd, zo schrijft Marca. Er is al eens contact geweest tussen de clubleiding van Real en de Braziliaan; diens vader heeft ook goede banden met de Spanjaarden. De Koninklijke erkent dat een transfer in de nabije toekomst niet in het verschiet ligt, maar dat in 2019 een goede kans bestaat dat Neymar transfereert, waarbij de overgang in totaal vierhonderd miljoen euro moet gaan kosten.