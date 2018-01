Van Dijk ‘niet nerveus’ door 84,5 miljoen: ‘Een groot compliment’

Virgil van Dijk maakte eind december de overstap van Southampton naar Liverpool voor het bedrag van 84,5 miljoen euro, waarmee de Nederlander de duurste verdediger ooit werd. Van Dijk, die in zijn debuutwedstrijd gelijk indruk maakte door de beslissende 2-1 binnen te koppen tegen Everton in de derde ronde van de FA Cup, gaat niet gebukt onder de hoge transfersom.

"Het maakt me niet nerveus. Het is een groot compliment voor mijzelf en voor het harde werken dat ik tot nu toe heb geleverd dat Liverpool bereid is zoveel geld voor mij te betalen. Daar kan ik niets aan veranderen", zegt Van Dijk in gesprek met Jamie Carragher namens Sky Sports. Ook Chelsea en Manchester City waren geïnteresseerd in de verdediger, maar de Oranje-international tekende uiteindelijk bij Liverpool.

Gevraagd waarom hij koos voor the Reds, antwoord Van Dijk: "Ik denk de grootte van de club, de fans, de spelers, de manager (Jürgen Klopp, red.)… Het totaalpakket is hier geweldig. Je kan jezelf wel zien spelen in deze sfeer, iedere thuiswedstrijd is geweldig om mee te maken. Ik ben gewoon heel erg blij om te spelen voor deze club", besluit de ex-verdediger van Celtic en FC Groningen.