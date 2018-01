Juridische strijd ontbrandt: tegenpartij eist 25 miljoen van Korotaev

De juridische strijd tussen Roda-investeerder Aleksei Korotaev en tegenpartij Helin International is volledig ontbrand, zo schrijft De Limburger vrijdagochtend. Helin eist nu 25 miljoen euro van de Rus; alles wijst erop dat het einde van het conflict tussen Korotaev en financieringsmaatschappij Helin International nog lang niet in zicht is.

Het conflict is geen goed nieuws voor eigenaar Frits Schrouff, die het merendeel van zijn aandelen van de hand wil doen. Schrouff heeft steeds gezegd dat hij hoopt dat Korotaev de Eredivisionist overneemt en uit het financiële en sportieve slop trekt. Korotaev schreef vorig jaar een cheque uit van 70.945.000 dirham, welke volgens Helin ongedekt was. De lokale krant schrijft dat er in totaal vier verschillende zaken tussen beide partijen lopen, met dus een totale eis van 25 miljoen euro.

Helin eist 17,7 miljoen euro van Korotaev vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque die de Rus zou hebben getekend; ook wil Helin twaalf procent rente van dat bedrag, plus vijf miljoen voor ‘morele en materiële geleden schade’. Korotaev eist geld vanwege valsheid in geschrifte en heeft tevens een schadeclaim ingediend, volgens De Limburger.

Antoine Casanova, de woordvoerder van de op borgtocht vrijgelaten Korotaev, legt de nieuwste zet van Helin uit als ‘een manier om de hele procedure te vertragen’: "De timing is ongebruikelijk. De advocaten van Korotaev werken er aan. Het lijkt erop dat de hele procedure nog lang niet voorbij is en dat deze zaak nog lang gaat duren. Niettemin is de intentie van Aleksei niet veranderd: hij wil na afloop van deze zaak nog altijd instappen bij Roda."